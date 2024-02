Ausstellung „L‘ Art Déco s‘ invite à table“ Saargemünd serviert Kunst auf dem Teller

Saargemünd verfügt nicht nur über eine außergewöhnliche Geschichte als deutsch-französische Grenzstadt, auch ihre Vergangenheit als Standort der Keramikindustrie prägt sie bis heute. Seit Freitag wird im Musée de la Faïence in der Saargemünder Innenstadt in einer neuen Ausstellung ein Teil dieser besonderen Geschichte präsentiert. Denn in der Ausstellung „L‘ Art Déco s‘ invite à table“, zu Deutsch „Die Art Déco lädt zu Tisch“, die gleich hinter dem prachtvollen Wintergarten des Museums aufgebaut ist, nimmt auch Bezug auf den deutschen Einfluss der Keramikherstellung in Saargemünd. „In den Jahren von 1871 bis 1918 gehörte Saargemünd zu Deutschland. Und zu dieser Zeit haben die deutschen Keramikfirmen bereits mit Künstlern zusammengearbeitet. So war es auch hier. Daher ist der Stil des Art Déco hier schon früher zu sehen als im übrigen Frankreich“, erklärt Julie Kieffer, studierte Historikerin und Direktorin der beiden Saargemünder Museen. In den präsentierten Tellern, Tassen und Kannen – die Ausstellung reduziert sich ganz auf Tischservice – kann man daher erkennen, dass die genutzten Designs unter deutschem Einfluss grafischer und geometrischer waren, verspielte Blumenmotive findet man kaum. So stammt das berühmte Saargemünder „Fox Trott“-Geschirr aus dem Jahr 1910 mit seinen blockhaften blauen und weißen Streifen von dem deutschen Designer Ludwig Hohlwein, der zur Zeit des Nationalsozialismus die Plakate für die Olympiade von 1936 entwarf.