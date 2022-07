Im August : Tiere bei Nacht: Zoo in Amnéville bietet nächtliche Führungen an

Tiere bei Nacht: Zoo in Amnéville bietet nächtliche Führungen an

Amnéville Der lothringische Zoo von Amnéville, nur eine Stunde von Saarbrücken entfernt, öffnet im August an mehreren Tagen spätabends. Das Publikum kann den Zoo dann unter Sternenhimmel besuchen und bestimmte Tiere in nächtlicher Atmosphäre entdecken.

Den Zoo von Amnéville bei Nacht erleben: Im August bietet der Zoo einen Besuch des Tierparks unter nächtlichem Sternenhimmel an. An den Wochenenden des 12. und 13. sowie des 19. und 20. August öffnet der Zoo seine Pforten abends jeweils von 19.30 bis 23.30 Uhr. Am Samstag, 13. August, findet die nächtliche Führung auch in deutscher Sprache statt.