Ausflug nach Frankreich : Lothringer Bergbaupark bietet im August Sommerprogramm auf Deutsch

Foto: Parc Explor Wendel

Petite-Rosselle Der Parc Explor Wendel in Petite-Rosselle lädt während der Sommerferien zu einem Ausflug in die Welt der Bergleute ein. Das ehemalige Bergbaugelände der Grube Wendel ist für Publikum geöffnet und bietet Einiges für Familien – im August auch in deutscher Sprache.

Früher Gelände der Grube Wendel, heute Besucherpark, der das Erbe dieser Industrie bewahrt: Der Parc Explor Wendel in Petite-Rosselle lädt während der Sommerferien zu Ausflügen ein. Das Bergbaumuseum Les Mineurs Wendel lässt Besucherinnen und Besucher eintauchen in die Zeit des lothringischen Kohlebergbaus, in das Alltagsleben der Bergleute und die Sozialpolitik der Bergbaugesellschaften. Im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Grube Wendel zeichnet es den Arbeitsalltag des Bergmanns nach. Der Museumsbesuch ist ohne Führung möglich; alle Texte, Audio- und Videodokumente sind dreisprachig auf Französisch, Deutsch und Englisch.

Foto: Parc Explor Wendel

Das Museum hat diesen Parcours durch historische Fotos angereichert. Eine Zusammenstellung von 64 Fotografien zeigt die Entwicklung der Landschaften, der Arbeit und des Bergwerks über 180 Jahre. Den Arbeitstag eines Bergmanns untertage kann man auch direkter erleben – der „Korb“ genannte Fahrstuhl geht wieder in Echtzeit hinab in 1200 Meter Tiefe. Besucher folgen dort den Spuren der Bergleute in Kohleflöze mit verschiedenen Neigungen. Im Herz der Grube Wendel erfahren sie, wie der Kohleabbau mithilfe von technischer Ausstattung funktionierte. Im August wird an allen Sonntagen (7.,14., 21., 28.) um 15 Uhr eine deutschsprachige Führung durch das Schaubergwerk angeboten. Um Reservierung wird gebeten (12/6 Euro, Kinder bis fünf Jahre kostenfrei). Auch an zwei Mittwochnachmittagen in den Ferien geht es im Schaubergwerk untertage in die Abbaustollen: Am 17. und 24. August um 14 Uhr wird auch dies in deutscher Sprache angeboten. Um Reservierung wird gebeten (Kinder 3 Euro, 2 Euro für Erwachsene).

Auf dem Gelände gibt es außerdem die Galerie „L’art dans le musée“, die Werke des Forbacher Malers Roger Fohlen zeigt. Im Café Kaffeklatsch werden lothringische Tartes und Kuchen, kleine Gerichte und Getränke angeboten. Zu Mittag oder Abend essen können Besucherinnen und Besucher im Restaurant l’Atelier 1904, das in einem der ältesten Gebäude des Parc Explor Wendel untergebracht ist. Das Restaurant mit dem Qualitätssiegel „Qualité Mosl“ bietet von der Terrasse einen Blick auf das Bergwerksgelände mit seinen Fördertürmen Wendel 1 und 2. Frühzeitige Reservierung empfohlen unter Tel. 00 33 (0) 3 72 36 35 86 oder Mail an contact@latelier1904.com.