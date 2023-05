Verkehrssicherheit in Frankreich „Missverständnis mit kleinen roten Männchen“: Auch Metz testet gelbe Ampel für Fußgänger

In Frankreich achten viele Fußgänger nicht groß auf rote Ampeln. Für mehr Sicherheit werden in sieben Städten jetzt Fußgängerampeln mit Gelbphase getestet – auch in der direkt ans Saarland grenzenden Region Grand Est, wo Metz, Nancy und Straßburg bei dem Test mitmachen. Ausgewählt sind einzelne Kreuzungen. In Metz in der rue François Mitterrand (zwischen Centre Pompidou und Einkaufszentrum Muse) und auf dem Boulevard de la Solidarité im Viertel Borny, in Nancy zweimal in der Rue Raymond Poincaré, und in Straßburg in der Route de l'Hôpital, der Allée de la Robertsau und der Avenue du Rhin. Wird es gelb, sollen Fußgänger nicht mehr loslaufen, die Straße aber noch überqueren dürfen, wenn sie schon unterwegs sind, hieß es in einer Ankündigung im Amtsblatt.