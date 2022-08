Atomkraftwerk in Lothringen : Wer das AKW Cattenom besichtigen will, muss sich schnell anmelden

Cattenom Wer überlegt, mal das AKW Cattenom zu besichtigen, sollte sich schnell entscheiden. Denn die Besichtigungstermine zu den Tagen des offenen Denkmals im September sind bereits alle vergeben, obwohl die Anmeldefrist noch läuft. Eine weitere Möglichkeit gibt es in diesem Jahr aber noch.

An Atomkraft generell spalten sich die Geister, am Atomkraftwerk Cattenom in der Großregion erst recht. Wer sich dafür interessiert, wie der Betrieb in der Anlage abläuft und einen genaueren Einblick erhalten will, kann das AKW an ausgewählten Terminen besuchen. Der Betreiber, der französische Energiekonzern EDF, bietet bald wieder einige Möglichkeiten, um an einer – allerdings nur französischsprachigen – Führung teilzunehmen.