Trotz zahlreicher Pannen : Kernkraftwerk Cattenom soll weiterhin am Netz bleiben

Cattenom/Berlin Ein baldiges Ende des im Dreiländerecks umstrittenen Lothringer Atomkraftwerks ist nach wie vor nicht in Sicht. Das berichtet die Bundesregierung.

Das seit 1986 am Netz befindliche Atomkraftwerk (AKW) Cattenom soll auch die nächsten Jahre Strom produzieren. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl (Grüne) hervor. Damit schwinden etwaige Hoffnungen, dass der Betreiber Électricité de France (EdF) zumindest über ein Aus für die Anlage nachdenkt. Im Gegenteil: EdF will beantragen, die Laufzeiten für 50 AKW in Frankreich zu verlängern.

Ursprünglich war vorgesehen, dass Cattenom 40 Jahre am Netz bleibt. In der Stellungnahme des Bundes heißt es nun, dass die mehrjährige Planung bei unseren Nachbarn „keine Stilllegung von Blöcken des Atomkraftwerks Cattenom“ vorsieht. Berlin habe aber bereits im Januar Frankreich darum gebeten, Anrainer in die Pläne einzubinden. Dabei gehe es um eine Umweltprüfung nach EU-Standards. Die deutsche Bevölkerung solle ebenfalls dazu Stellung nehmen können. Dies solle an die dafür zuständigen Behörden in Frankreich gehen. Eine grenzüberschreitende Beratung auf Ministerebene habe es in diesem Jahr bislang nicht gegeben. Darum habe die Bundesregierung auch noch nicht gebeten, heißt es in dem der SZ vorliegenden Schreiben vom 2. Oktober.