Geplante Anlage für Plastik-Recycling Deutsche und Franzosen wollen mehr über neues Werk in Carling wissen

Saint-Avold/L’Hôpital · 2027 soll auf der Chemie-Plattform Carling bei Saint-Avold eine große Recycling-Anlage für PET-Kunststoff in Betrieb gehen. Weil das Werk an der Grenze zum Saarland liegt, konnten sich an einer ersten Anhörung auch Deutsche beteiligen. Nun ist öffentlich, was Deutsche und Franzosen von dem neuen Werk erwarten.

18.12.2023 , 10:00 Uhr

Das geplante Werk für Kunststoff-Recycling soll auf dem Terrain der ehemaligen Kokerei von Carling entstehen. Rund 350 Menschen haben sich in eine Vorabstimmung eingebracht. Foto: Loop industries

Wie wird die Umwelt geschützt, wie verändert sich der Verkehr, was bringt das neue Werk? An der Grenze zum Saarland ist eine große Recycling-Anlage für PET-Kunststoffe geplant. Die Anlage soll auf der Chemie-Plattform Carling bei Saint-Avold entstehen (wir berichteten). Die Menschen in direkter Nachbarschaft treiben angesichts des Großprojekts viele Fragen um.