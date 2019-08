Rodemack : Antikmarkt lockt nach Rodemack

Rodemack Unweit der saarländischen Grenze gibt es am Sonntag 1. September, von 9 bis 17 Uhr einen Antikmarkt. Im lothringischen Dorf Rodemack, mit seiner fast vollständig erhaltenen, mittelalterlichen Stadtmauer, bieten rund 120 Aussteller ihre Waren feil.

Dieses Mal soll der Markt noch größer sein als in den vergangenen 22 Jahren. Die Besucher haben so eine noch größere Auswahl an Raritäten und alten Objekten.