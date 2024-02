Mutmaßliche Waffenbeschaffer vor Gericht Prozess um Terroranschlag auf Straßburger Weihnachtsmarkt startet am Donnerstag

Teils unter „Allahu Akbar“ (Gott ist groß)-Rufen greift er seine Opfer an, darunter einen Franzosen, der vor einem Restaurant auf seine Familie wartet, einen Touristen aus Thailand sowie einen Kriegsflüchtling aus Afghanistan, der vor den Augen seiner Familie erschossen wird. Auf seinem blutigen Streifzug durch die Stadt, in deren Straßen sich zunehmend Panik ausbreitet, versuchen mehrere Musiker, den Angreifer zu stoppen, es kommt zu einem Schusswechsel mit den zum Schutz des Weihnachtsmarktes eingesetzten Militärkräften. Chekatt aber gelingt die Flucht mit einem Taxi. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag später für sich. Chekatt selber hatte dem IS in einem Video seine Treue geschworen, das auf einem USB-Stick in seiner Wohnung gefunden wurde.