Marie und Mathias aus Metz starben bei Bataclan-Anschlag : Wie die Familien dem Terror vereinte Lebensfreude entgegensetzen

Das Foto zweier Verliebter, das tragischerweise um die Welt ging: Mathias Dymarski und Marie Lausch genießen ihren Urlaub in Mailand. Wenige Monate später, am 13. November 2015, fiel das Metzer Paar dem terroristischen Anschlag auf die Bataclan-Konzerthalle in Paris zum Opfer. Foto: Association Marie & Mathias

Metz Seit dem Anschlag auf die Pariser Konzerthalle Bataclan sind Maurice Lausch und Jean-François Dymarski aus Metz zwei Väter ohne Kinder: Marie und Mathias fielen dem Attentat zum Opfer. Doch ihre Väter geben nicht auf und sagen gegen die Verdächtigen aus. Warum sie in Spendenläufen, Benefizkonzerten und den Freunden ihrer Kinder Trost finden können.

Marie, 23, sprüht vor Freude und begeistert sich für Mode, Mathias, 22, ist von unerschütterlichem Optimismus und ein Talent auf dem BMX-Rad. Beide lieben es, auf Konzerte zu gehen und sie lieben sich. Im Urlaub machen sie einen Schnappschuss vor dem Mailänder Dom, auf dem Marie Mathias auf die Wange küsst. Seit sechs Jahren ein Paar, strahlen sie wie zwei Frischverliebte. In ein paar Monaten soll es für die beiden Metzer nach New York gehen, ihr winkt ein Job im Modebereich, ihm im Bausektor. Denn für Mathias ist klar, dass er seiner großen Liebe in die USA folgt, mit ihr dort gemeinsam Musikkonzerte genießt und mit Freunden aus der BMX-Szene auf Touren geht. Doch nichts davon wird wahr.

Marie und Mathias sterben am Abend des 13. November 2015 im Bataclan in Paris, als islamistisch motivierte Attentäter in die volle Konzerthalle eindringen, zehn Minuten lang mit Kalaschnikow-Sturmgewehren ins Publikum feuern und Handgranaten zünden. Die Hauptstadt erlebt in dieser Nacht weitere Attentate, doch der Anschlag auf den Bataclan wird zum Synonym für einen besonders brutalen Angriff auf Geborgenheit und Lebensfreude. Als der Ausnahmezustand beendet ist und sich Frankreichs Schock in kollektive Trauer wandelt, wird ihr Schnappschuss in mehreren Zeitungen in aller Welt gedruckt, um den Opfern der Anschlagsserie ein Gesicht zu geben und die angegriffenen Werte hochzuhalten.

Jean-François Dymarski, Vater von Mathias, und Maurice Lausch, Vater von Marie, vor dem Denkmal, das auf der Place Jeanne d'Arc in Metz an ihre beiden Kinder erinnert. Mithilfe der Freunde ihrer Kinder und vieler Freiwilliger gelingt es ihnen, dem Terror Lebensfreude und Solidarität entgegenzusetzen. Foto: Sophia Schülke

Inzwischen ist das Leben weitergegangen. In der Konzerthalle Bataclan treten seit fünf Jahren wieder Musikgruppen auf, vor zwei Monaten hat der Prozess gegen die überlebenden Attentäter begonnen. Auch für Jean-François Dymarski und Maurice Lausch ging es weiter. Paradoxerweise. Wenn auch als unvorstellbarer Kraftakt. Beide sind sofort zu einem Treffen bereit, auf dem schönsten kleinen Platz, den Metz zu bieten hat. Der aber auch schmerzlich daran erinnert, dass der Horror der Nacht des 13. November auch im nahen Département Moselle seine schlimmen Spuren hinterlassen hat.

Maurice Lausch ist „der Papa von Marie“, wie er sich vorstellt, Jean-François Dymarski der Vater von Mathias. Eigentlich braucht es auf der Place Jeanne d’Arc, vor dem Denkmal für ihre Kinder, keine Vorstellung. Die Ähnlichkeit mit den beiden jugendlichen Gesichtern, die man von dem zärtlichen Foto kennt, ist frappierend. „Wir haben diesen Platz ausgesucht, weil sie oft hierher kamen“, erzählt Lausch. „Sie waren oft in diesen Cafés und haben Konzerte in den Trinitaires besucht“, sagt er und zeigt auf die umgewidmete kleine Kirche hinter ihm. Das Denkmal sind zwei große, übermannshohe und ineinander verschränkte M-Buchstaben, an deren Fuß eine Gedenkplakette eingebracht ist. Auf der Plakette die Umrisse der beiden, nach dem Wangenkuss-Foto aus Mailand, daneben steht: „Liebt euch, so wie Marie und Mathias das Leben liebten.“ Welke und gelbe Blätter verdecken einige Buchstaben des Schriftzugs.

Die beiden Ms sind auch das Symbol der „Association Marie & Mathias“. Der Gedenkverein organisiert seit nunmehr fünf Jahren Konzerte, Stadtwanderungen zwischen den beiden Elternhäusern, Kleiderflohmärkte und Stipendien für Nachwuchstalente im Musik-, Mode- und Sportbereich. „Es ist wichtig, dass wir uns wiedersehen, und dass wir die Familien und Freunde zusammenbringen“, sagt Lausch. Getragen wird der Verein von den Familien und den Freunden der beiden. „Sie waren zwei Einzelkinder, aber sie kannten viele Leute, waren offen und liebten Musik“, erinnert sich Lausch und ergänzt, „viele ihrer Freunde sind auf uns zugekommen und haben immer wieder neue Ideen vorgeschlagen“.

Denn eigentlich sollte der Verein nur ein Jahr für ein Gedenkkonzert bestehen und sich auflösen, aber dann reihte sich Idee an Idee. An diesem Samstag plant die gemeinnützige „Association Marie & Mathias“ das fünfte Benefizkonzert, bei dem es nicht um trauriges Gedenken geht, sondern darum, das zu feiern, was den beiden so lieb war, und den Beteiligten Freude zu bringen. Die Erlöse gehen an die Jugend. In fünf Jahren hat der Verein 21 Stipendien im Wert von insgesamt 26 500 Euro an junge Künstler ausgeschüttet. In diesem November folgen Nummer 22 und 23. Die Bewerber wählen sie mithilfe der Freunde ihrer Kinder aus, die in der Metzer Szene, oder inzwischen andernorts, arbeiten und sich auskennen. Auch das Denkmal ist das Ergebnis junger Talente, konkret von der Metzer Kunsthochschule. „Wir haben sie in einem Wettbewerb machen lassen und sind stolz auf das, was die jungen Leute vollbracht haben“, sagt Lausch und freut sich über den optischen Effekt, „von Weitem sieht es aus, als ob die beiden Ms vorwärts laufen“. Dymarski sagt: „Ja, die Jugend ist voller Kraft, sie ist nicht zu stoppen.“

Der Verein ist wie ein Generationenvertrag, die Stipendien und die Auftritte bei den Konzerten geben den jungen Leuten Starthilfe, im Gegenzug schenken die Freunde den Eltern von Marie und Mathias Nähe und Gemeinschaft. „Wir haben keine Kinder mehr, und dieser Schmerz ist immer da“, sagt Dymarski. „Aber ihre Freunde sind stark, sie haben uns dabei geholfen, das Schlimmste zu überstehen.“ Lausch fügt an, „sie sind immer so positiv und sagen, dass wir jetzt eine Familie sind“.

Vor drei Wochen brauchten die beiden Väter diese Solidarität besonders. Sie haben als Nebenkläger im Prozess gegen die Attentäter ausgesagt, eigentlich haben sie auch einen Code, mit dem sie den Prozess um eine Stunde zeitverzögert über Webradio verfolgen können. „Das mache ich nicht oft, es ist schwierig“, sagt der sonst so erzählfreudige Lausch knapp. „Das Leben geht weiter, aber die Leute wissen nicht, dass es so viele Verletzte gibt, die noch heute mit den Folgen kämpfen“, berichtet Dymarski von den Treffen in Paris und erzählt von Überlebenden, die drogensüchtig oder fettleibig geworden sind oder sich nicht mehr aus der Wohnung trauen. „Die Verdächtigen haben alle vier bis fünf gute Anwälte, die versuchen, sie als Chorknaben darzustellen“, sagt Dymarski. „Das macht einem Wut, aber keinen Hass“, sagt Lausch. Auf gut hundert Nebenkläger hingegen käme gerade einmal ein Anwalt.

Info Jahrhundertprozess gegen 20 Verdächtige Derweil läuft in Paris der Prozess über die Anschlagsserie vom 13. November 2015. 20 Verdächtige müssen sich in dem sogenannten „Jahrhundertprozess“ mit 1800 Nebenklägern und mehr als 300 Anwälten verantworten. Bei der Anschlagsserie hatten Extremisten insgesamt 131 Menschen getötet und mehr als 350 verletzt. Sie richteten ein Massaker im Konzertsaal Bataclan an, wo 90 Menschen sterben, darunter Marie Lausch und Mathias Dymarski aus Metz. Außerdem beschossen die Terroristen Bars und Restaurants im Osten der französischen Hauptstadt, drei Selbstmordattentäter sprengten sich an dem Abend während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich am Stade de France in die Luft. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge für sich. Zehn Monate zuvor hatten die islamistisch motivierten Anschläge auf die Redaktion des beliebten Satiremagazins „Charlie Hebdo“ und auf einen Supermarkt für koschere Waren, ebenfalls in Paris, mit insgesamt 15 Toten bereits Frankreich geschockt. Maurice Lausch und Jean-François Dymarski haben ihre Aussagen am 25. Oktober zu Protokoll gegeben. „Wir wollten erst nicht aussagen, haben es dann aber aus Solidarität getan“, sagt Lausch, Dymarski ergänzt: „Wir warten darauf, dass sie verurteilt werden, hoffentlich ohne mildernde Umstände.“

Dass das fünfte Hommage-Konzert ausgerechnet auf einen 13. November fällt, sei schon komisch. Andererseits haben sie nach 2015 keine Konzerte gemieden, sogar die beiden Konzertkarten, die Marie und Mathias für den Sommer darauf hatten, haben sie selbst gelöst. „Man darf keine Angst zeigen, so versuchen sie, uns zu teilen, aber wir lassen das nicht zu“, sagt Lausch. „Wenn wir uns nicht mehr raus trauen, dann haben sie gewonnen“, formuliert es Dymarski.

Lausch erzählt begeistert von den Aktivitäten des Vereins und berichtet stolz von den Plänen seiner Tochter, Dymarski erinnert sich in Anekdoten an seinen Sohn und schwärmt vom schier endlosen Einfallsreichtum der Freunde der beiden jungen Menschen, mit dem sie immer neue Projekte anstoßen. Es ist unmöglich, sich einfach so zu verabschieden und den beiden nach ihren Berichten ohne Emotionen nachzublicken. Mehrfach im Gespräch hatte Dymarski Tränen in den Augen, und als es um den Prozess in Paris ging, kochten Lauschs Emotionen kurz hoch. „Wut ja, Hass nein“, hatte er gesagt, und auch gemeint. Langsam werden die beiden in den Metzer Gassen kleiner und biegen bald um eine Ecke. Ihre beiden einzigen Kinder werden für sie nie älter werden als 22 und 23 Jahre sein. Auch wenn der Prozess die Wunden wieder aufreißt, es ist ihnen mit der Hilfe von Maries und Mathias’ Freunden gelungen, der entstandenen Leere entgegenzutreten – mit gesellschaftlichem Engagement, viel Gemeinschaftsgefühl und neuen Freundschaften. Wenn man ihnen so nachblickt, hofft man, dass sie das schier Unmögliche weiter schaffen werden.