Kurzzeitige Rabattaktion : An dieser Tankstelle hinter der französischen Grenze sparen Sie sechs Euro

Forbach Die Energie- und Spritpreise sind nach wie vor extrem hoch. Doch eine Tankstelle direkt hinter der französischen Grenze, die auch für Saarländer gut erreichbar ist, steuert jetzt gegen. Sie startet für kurze Zeit eine Rabattaktion.

Die französische Supermarkt-Kette Auchan hat für kurze Zeit ein Sonderangebot an ihren Tankstellen eingeführt: Wer mindestens 30 Liter tankt, erhält einen Gutschein über sechs Euro, den man einlösen kann bei einem Einkauf in einem Auchan-Supermarkt ab 30 Euro.

Die Filiale in Forbach direkt hinter der französischen Grenze, deren Tankstelle wegen günstigerer Preise im Saarland ohnehin beliebt ist, beteiligt sich an der Aktion. Auch Saarländer können also ohne lange Anfahrt beim Tanken und Einkaufen sparen.

Spritpreis in Luxemburg: So viel kostet Benzin und Diesel heute

Tanken hinter der Grenze : Spritpreis in Luxemburg: So viel kostet Benzin und Diesel heute

Und so geht’s: Wer an diesem oder am nächsten Wochenende an einer Auchan-Tankstelle mindestens 30 Liter tankt, erhält ein Tankticket. Bei einem Einkauf im Wert von mindestens 30 Euro in einem Auchan-Supermarkt kann man dieses Ticket direkt an der Kasse vorzeigen – dann werden sechs Euro vom Einkaufspreis abgezogen. Auch bei einem Online-Einkauf kann der Code vom Tankticket eingelöst werden.