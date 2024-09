„Unsere gesamte Sprachstrategie wird dadurch langfristig gefährdet“ Alarmierende Zahlen: Immer weniger Franzosen lernen Deutsch – auch im Nachbar-Département Mosselle

Auf der saarländischen Seite der Grenze wird das Erlernen der französischen Sprache in Kitas und Schulen unter anderem durch die Frankreich-Strategie gefördert. Der Erfolg des deutsch-französischen Tandems in der Grenzregion hängt jedoch auch immer vom beidseitigen Engagement ab: Wie sieht es also mit der Förderung der deutschen Sprache im benachbarten Département de la Moselle aus? Darüber haben wir mit Gilbert Schuh, Abgeordneter und Vize-Präsident des Conseil Départemental de la Moselle und zuständig für die grenzüberschreitenden Beziehungen und die Mehrsprachigkeit in der Großregion, gesprochen.