Kernkraft an der Grenze Generalüberholung im Block 4: AKW Cattenom nimmt Kurs auf die Laufzeitverlängerung

Nicolas Kieffer läuft routiniert durch die Anlage, grüßt ziemlich jeden Mitarbeiter, der ihm über den Weg läuft und macht einen entspannten Eindruck. Dabei ist vor zwei Wochen sein größtes Projekt seit Langem gestartet. Der Lothringer verantwortet die Generalüberholung des Blocks 4 im grenznahen Atomkraftwerk Cattenom. Es ist eine Baustelle der Superlative: Rund sechs Monate lang führen 3000 Männer und Frauen bis zu 20 000 Prüfungen und Wartungsarbeiten am Meiler durch. 200 Millionen Euro investiert der Betreiber EdF in die Instandhaltung, die alle zehn Jahre stattfindet. Das Ziel: die Verlängerung der Betriebsgenehmigung durch die französische Atomaufsichtsbehörde (ASN), um weitere zehn Jahre am Netz zu bleiben. Kommt im Herbst grünes Licht für Block 4, würden alle vier Blöcke in Cattenom mindestens 40 Jahre laufen. Doch auch dann ist noch lange nicht Schluss. „Präsident Macron hat angekündigt, eine Laufzeit von 60 Jahren anzustreben. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass jeder Reaktor alle zehn Jahre die Betriebsgenehmigung der ASN bekommt“, erklärt AKW-Direktor Jérôme Le Saint. Anders sei es zum Beispiel in Belgien, wo die Meiler von vorneherein eine Betriebsgenehmigung für 40 Jahre bekommen würden.