Wie gefährlich sind die Schäden? : Risse in Kühlrohren des Atomkraftwerks Cattenom: Luxemburg und Greenpeace fordern Klarheit über Situation

Erneut sorgen technische Mängel im Atomkraftwerk in Cattenom für Reaktionen der Politik im Drei-Länder-Eck. Foto: dpa/Christophe Karaba

Cattenom Was ist mit dem Kühlsystem des Reaktors 3 des Atomwerks im nahen Cattenom? Wie gravierend sind die Schäden? Nach neuerlichen Berichten über Risse ist die Luxemburger Regierung alarmiert. Die Naturschutzorganisation Greenpeace fordert von Deutschland, zu intervenieren. Und auch Saar-Umweltminister Reinhold Jost meldet sich zu Wort.

Mit einem Brief an die französische Atomaufsichtsbehörde will die Luxemburger Regierung Klarheit darüber erlangen, welche Auswirkungen die Schäden im dritten Reaktorblock des Atomkraftwerkes (AKW) Cattenom haben. Nach einem Bericht von RTL Radio Lëtzebuerg zeigten sich Umweltministerin Carole Dieschbourg und Energieminister Claude Turmes besorgt über die Nachrichten, wonach es Risse in Leitungen des Kühlsystems gibt.

Demnach beruhen diese Informationen der Internetseite Montelnews auf Mitteilungen aus der Belegschaft der betroffenen Lothringer Anlage. Bereits vor einigen Tagen hatte das Bundesumweltministerium entsprechende Hinweise bestätigt. Demnach handelt es sich um Rostschäden.

Ähnliche Probleme waren zuvor in anderen Atomanlagen in Frankreich aufgetaucht. Daraufhin ließ der Betreiber Éléctricité de France (EdF) den Reaktor 3 Ende März herunterfahren, um ebenfalls hier nach möglichen Rissen zu suchen.

Das Schreiben an die staatlichen Autoritäten in Frankreich seitens der Regierung im Großherzogtum ist nicht das erste, wie der Luxemburger Sender berichtet. Bereits am 19. Januar war demzufolge ein Brief an die Aufsichtsbehörde gegangen. Kurz danach begannen die Kontrollen in Cattenom.

In dem an diesem Donnerstag, 14. April, versandten Schreiben unterstreichen beide luxemburgischen Minister, dass ihnen die Nachrichten über die Schäden in Cattenom Sorgen bereiten. Sie verlangen, so schnell wie möglich Details und Ergebnisse der EdF-Untersuchungen. Sie fragen zudem, ob eventuell Konstruktions- oder Materialfehler infrage kommen und dies Auswirkungen für den Betrieb der übrigen drei Meiler hat. Außerdem müsse es rasch ein Treffen der lokalen Informationskommission geben, die sich um die Belange des Kernkraftwerks kümmert.

Unterdessen schaltete sich auch Greenpeace ein. Die Umweltschutzorganisation erhöht den Druck auf die Regierungen in Luxemburg und Deutschland als Anrainerstaaten, auf diesen Vorfall zu reagieren.