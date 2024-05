Kunst-Skandal in Metz Verwirrung um „MeToo“ im Museum: Kunstwerke im Centre Pompidou Metz besprüht

Verwirrung und Bestürzung im Metzer Centre Pompidou: Aktivistinnen haben am Montagnachmittag mehrere Gemälde mit roter Farbe beschrieben – darunter das berühmte Werk „Der Ursprung der Welt“ von Gustave Courbet, eine Leihgabe aus dem Pariser Musée d‘Orsay. Am Abend bekannte sich die französisch-luxemburgische Performancekünstlerin Deborah de Robertis zu der Aktion, deren Werk ebenfalls beschrieben wurde. Was ist passiert? Und vor allem, warum?