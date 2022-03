Schluss mit dem „Grünen Leuchten“ : Ärger um die Renovierung von Kirchenfenstern am Straßburger Dom

Die Renovierung dieses Kirchenfensters am Straßburger Dom bringt Touristen auf die Palme. Foto: DRAC

Straßburg Das Straßburger Münster wird zurzeit renoviert. Doch bei der Instandhaltung der Kirchenfenster haben die Denkmalschützer Touristen verärgert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Buss

Ob Jules Verne oder der „Fluch der Karibik“ Teil 3 - das „Grüne Leuchten“ wird immer gern mit magischer Bedeutsamkeit aufgeladen. Eigentlich ist es nur ein rational erklärbares optisches Naturphänomen, das bei Sonnenauf- oder -untergang durch die Brechung des Lichts am Horizont entsteht. In Straßburg war es bis vor kurzem eine große Touristenattraktion, es leuchtete dort nicht am Horizont, sondern in der berühmten Kathedrale. Zweimal im Jahr, rund um die Tag-und-Nacht-Gleiche im März und im Oktober, konnte man es, sofern die Sonne schien, um die Mittagszeit beobachten. Dann fielen die Sonnenstrahlen für ein paar Minuten durch den linken Fuß des israelitischen Stammvaters Juda in einem der Kirchenfenster und tauchten die gegenüberliegende Sandsteinkanzel mit Jesus am Kreuz in einen grünen Schein.

Seit der Vermessungsingenieur Maurice Rosart 1972 das Phänomen entdeckt hatte, zog es regelmäßig Touristen und selbst Einheimische an. War es nur ein Zufallseffekt oder – wie Rosart überzeugt ist – ein gewollter des Kirchenbaumeisters Gustav Klotz, der Stammvater Juda so auf seinen Nachfahren, den Messias, hinweisen lassen will? Viele mystisch-esoterische Deutungen rankten sich um den schönen Schein, den Kirchenvätern war das gar nicht recht. Und siehe da: An diesem 20. März warteten die Besucher im Straßburger Münster mit ihren Handykameras vergeblich, der grüne Strahl trat nicht in Erscheinung. Der Frust und die Empörung der Touristen verbreiteten sich flugs bis in die Hauptstadtpresse, Entdecker Rosart beklagte eine Bevormundung der Bürger wie im finsteren Mittelalter. Die Schuldigen waren bald ausgemacht: Nicht die Kirchenleute, sondern die für Denkmalpflege zuständige DRAC, die Regionaldirektion des Kulturministeriums, die die Kathedrale Stück für Stück restauriert.