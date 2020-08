Die gesamte Saison : Acht Sehenswürdigkeiten in Moselle lassen kostenlos ein

Metz Museum, Park oder Schloss: Insgesamt acht Sehenswürdigkeiten des Département Moselle gewähren ihren Besuchern weiterhin kostenlos Eintritt. Die Aktion, die ursprünglich nur für den Sommer geplant war und am übernächsten Sonntag, 31. August, enden sollte, wurde am Donnerstag verlängert.

Nun heißt es „c‘est gratuit en 2020“ bis zum Ende des Jahres. Kostenfrei zu besichtigen sind das Museum des lothringischen Barockmalers Georges de la Tour in seiner Geburtsstadt Vic-sur-Seille, das Salzmuseum in Marsal und der Linderweiher, an dessen Ufern Störche und Schwalben brüten, aber auch das Schloss Malbrouck in Manderen und der Europäische Archäologisepark in Bliesbruck-Reinheim.