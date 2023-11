Bußgelder drohen Ab heute Winterreifen-Pflicht in Frankreich – das müssen Sie wissen

Eingeführt wurde die Winterreifenpflicht in Frankreich im Winter 2021. Anders in Deutschland, wo es die situative Winterreifenpflicht gibt: Sie gilt bei Wintereinbruch, wenn Schnee oder Glätte die Straßenverhältnisse beeinflussen. In Deutschland ist die Pflicht also nicht, wie stellenweise in Frankreich, an ein fixes Datum geknüpft.