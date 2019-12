Feierlichkeiten zum Kirchen-Geburtstag : Die Metzer Kathedrale wird 800 Jahre alt

Metz Stephanskirche mit enormer Fensterfläche wird von Katholiken „Laterne Gottes“ genannt. Zum runden Geburtstag bekommt sie ein neues Fenster.

Wer Glück hat, erwischt einen stillen Moment am frühen Morgen oder am Abend, wenn die Kathedrale Saint-Etienne wirklich das ist, als was sie gebaut wurde: Gottes Haus. Wenn die Touristen noch oder wieder in ihren Hotels sind und die Sonne das Kirchenschiff in ein diffuses Licht taucht, spürt der Besucher die grandiose Erhabenheit und Ruhe des Gebäudes.