Lothringens süßes Gold Mit Punsch, Fantasiekostümen und Robotern: Lothringens Mirabelle gedeiht im Wandel

Sie ist die kleinste und die süßeste der rund 2000 Pflaumensorten, steht für Tradition und Wandel gleichermaßen und genießt bei den französischen Nachbarn Kultstatus: Im benachbarten Lothringen hat die Ernte der Mirabellen begonnen. „Die Mirabellen aus Lothringen sind die besten, hier haben sie das ideale Klima und den idealen Boden“, sagt René Rolin. Er muss es wissen. Der 93-Jährige baut die Obstsorte seit Jahrzehnten in Haussonville bei Nancy an. Mit seinem umfassenden Wissen rund um die kleine, saftige und gelb-goldene Frucht sitzt er der Gastronomiebruderschaft „Consulat de la Mirabelle“ als Großmeister vor. Sein Geheimtipp für jegliches kulinarisches Unterfangen in punkto Mirabelle ist so einfach wie unschlagbar: „Reif, aber nicht zu reif, ernten und schnell verarbeiten.“ Also nicht grünlich kaufen und nicht lange liegen lassen.