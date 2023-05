Genuss im Elsass 70 Jahre Elsässische Weinstraße: Bis Ende Juli wird im Weinberg gefeiert

Die Elsässische Weinstraße, die Route des vins d'Alsace, besteht seit 70. Jahren. Aus diesem Anlass organisieren der Berufsverband der elsässischen Weine CIVA (Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace) und die elsässischen Winzer ein besonderes Veranstaltungsprogramm. Noch bis zum 30. Juli wird mit „Alsace rocks“ jeden Sonntag eine Tournee durch einen anderen elsässischen Weinberg unternommen. Die Elsässische Weinstraße erstreckt sich über 170 Kilometer von Marlenheim bis Thann, vorbei an elsässischen Hängen, Weinbergen, Burgen und Dörfern. Die Weinstraße wurde am 30. Mai 1953 mit zwei Umzügen, die sich in Ribeauvillé trafen, eingeweiht.