Spezialitäten aus Süditalien Metz veranstaltet italienischen Markt mit Gastronomie und Live-Musik

Italo-Pop präsentiert das Duo „Micka et Severine“ am Freitag zu mehreren Uhrzeiten, abends beispielsweise um 19 Uhr. Am Samstag geben Marie Sambora und ihr Orchester „Viva Italia“ Lieder der italienischen Auswanderer zum Besten (15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr und 21 Uhr). Auch am Sonntag gibt es Musik, wenn Manuela Rufolo und ihr Orchester moderne Pop-Klassiker, unter anderem von Laura Pausini und Eros Ramazzotti, interpretieren (13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr und 19 Uhr).