Ballonfahrer-Treffen in Lothringen Rettung in letzter Minuter: Welcher Veranstalter übernimmt beliebtes Heißluftballon-Festival bei Metz?

Alle Heißluft-Ballon-Freunde in der Region Saar-Lor-Lux können aufatmen. Das Welt-Treffen der Heißluft-Ballons im lothringischen Chambley bei Metz wird weitergehen. Auf den letzten Drücker hat sich für das „Grand Est Mondial Air Ballons“ (Gemab) mit der Eventfirma Groupe ABC ein neuer Veranstalter gefunden. „Die 19. Ausgabe des Gemab wird von Freitag, dem 25. Juli, bis Sonntag, dem 3. August 2025, stattfinden“, kündigte die bisherige Veranstalterin, die Organisation Pilâtre de Rozier, am vergangenen Mittwoch auf ihrer Webseite an. Als der Gründer des Heißluft-Ballon-Festivals, Philippe Buron-Pilâtre, im vorigen Juli erklärte, er wolle sich altersbedingt zusammen mit seiner Frau und Co-Leiterin und seiner Organisations-Firma zurückziehen, sah es lange so aus, als würde das Festival damit sterben.