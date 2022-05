Parlamentswahl in Frankreich : 16 Kandidaten wollen Saar-Franzosen in Paris vertreten

Paris/Saarbrücken Auslandsfranzosen haben eigene Abgeordnete, die ihre Interessen im Parlament in Paris vertreten. Die Wahl findet im Juni und zum ersten Mal hybrid statt.

16 Männer und Frauen treten bei der nächsten Parlamentswahl im Juni an, um in der Nationalversammlung in Paris die Interessen der Franzosen aus Nord- und Osteuropa zu vertreten. Zu diesem Wahlkreis (siebter Wahlbezirk der Auslandsfranzosen) gehören auch die Wählerinnen und Wähler aus dem Saarland. Die größten Chancen, die Stichwahl zu erreichen, werden dem bisherigen Abgeordneten Frédéric Petit (Ensemble) sowie Asma Rharmaoui-Claquin vom Linksbündnis Nupes und dem Konservativen Kandidaten Philippe Deswel (LR) zugerechnet.

Anders als in Frankreich findet der erste Wahlgang für die Franzosen im Saarland bereits eine Woche vorher am Sonntag, 5. Juni, statt. Die Stichwahl ist am Sonntag, 19. Juni. Das Wahllokal befindet sich in der Villa Europa in Saarbrücken und ist an den Wahltagen jeweils von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es erstmals die Möglichkeit, online abzustimmen (wir berichteten).