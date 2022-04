Frankreich vor Richtungswahl : Offener Brief gegen Le Pen von Politikern der Großregion – auch Commerçon ist dabei

Paris/Metz/Saarbrücken Politiker der Großregion hoffen vor der Stichwahl diesen Sonntag auf einen Sieg des Amtsinhabers. In Grand Est lag bislang indes Herausforderin Le Pen vorn.

Wenn die Franzosen diesen Sonntag ihr Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre wählen, blickt auch Europa gebannt auf das Ergebnis. Denn zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und Herausforderin Marine Le Pen kommt es zu einer Richtungswahl. In der Frage der europäischen Integration und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit könnten die Positionen beider Kandidaten nicht unterschiedlicher sein. Die Rechtspopulistin Le Pen wirbt für die „nationale Präferenz“, also „Frankreich first“, und stichelt insbesondere gegen Deutschland. Der Liberale Macron hingegen will mehr Europa und sieht in der deutsch-französischen Beziehung die Drehachse der EU.

Vor diesem Hintergrund mehrten sich vor der Stichwahl auch in der Großregion um das Saarland und seine Nachbarn die Stimmen, die zur Wahl Macrons aufriefen. Nachdem der liberale luxemburgische Premierminister Xavier Bettel bereits Anfang April für Macron geworben hatte, wandten sich nun Sozialdemokraten und Sozialisten aus der ganzen Region mit einem offenen Brief an die Wähler in Grand Est. Zu den Unterzeichnern gehörte auch der saarländische SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon. In ihrem Brief bedauern die Politiker, dass es kein linker Kandidat in die Stichwahl geschafft habe, warnen aber vor einer Enthaltung. „Um Marine Le Pen und die verhängnisvollen Ideen des Rassemblement National zu verhindern, wird es nötig sein, für Emmanuel Macron abzustimmen – und das trotz der starken und berechtigten Kritik zu der Politik, die er bisher geführt hat“, heißt es im Brief.