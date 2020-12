Tod im Alter von 94 Jahren : Frankreich trauert um Altpräsidenten Giscard d'Estaing

Paris Valéry Giscard d'Estaing gilt in Frankreich als ein ehrgeiziger Reformer der 1970er Jahre. Der Europafreund starb nun an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Nachfolger würdigen ihn als großen Staatsmann.

Frankreich trauert um seinen früheren Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Der überzeugte Europäer war am Mittwoch in seinem Haus im zentralfranzösischen Département Loir-et-Cher an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, wie sein Umfeld mitteilte. Der einstige Staatschef, der von 1974 bis 1981 im Élyséepalast regiert hatte, wurde 94 Jahre alt.