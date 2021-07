Impfpflicht und Nachweise: Frankreich verschärft die Corona-Regeln : Wofür brauche ich in Frankreich ab wann einen Impfnachweis?

Seit dem 1. Juli können sich Geimpfte überall in der EU ausweisen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Paris/Saarbrücken Wer in einem französischen Restaurant essen gehen will, braucht bald einen negativen Test oder muss vollständig geimpft sein.

Ab dem 21. Juli

Ab nächster Woche wird ein Impf- beziehungsweise Testnachweis notwendig, um alle Freizeit- und Kulturorte zu besuchen, die mehr als 50 Besucher empfangen. Das gilt etwa für Kinos, Theater, Museen und Freizeitparks.

Ab August

Ab nächstem Monat müssen auch Gäste in der Gastronomie (inklusive Außengastronomie) und in Einkaufzentren einen negativen Test oder einen Impfnachweis vorlegen. Dasselbe gilt für Fernzüge und Fernbusse, die zwischen den Regionen verkehren. Davon ausgenommen sind Regionalzüge, die mehr von Pendlern als von Touristen genutzt werden.

Ab dem 15. September

Ab Mitte September gilt in Frankreich eine Impfpflicht für Ärzte, Pfleger, Angestellte und ehrenamtliche Mitglieder der Rettungsdienste sowie der Feuerwehr. Impfen muss sich auch das Personal von Kliniken und Altenheimen lassen, egal ob es in der Pflege oder in der Verwaltung tätig ist. Ab Mitte September wird das kontrolliert. Wer ab diesem Datum nicht geimpft ist, kann mit Lohneinbußen sanktioniert werden.

Wie stehen saarländische Kliniken zu einer Impfpflicht fürs Personal?

„Eine Impfpflicht im Gesundheitssektor halte ich eher für kontraproduktiv“, sagt Dr. Christian Braun, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Klinikums Saarbrücken auf dem Winterberg. Hier seien über 85 Prozent der Belegschaft bereits vollständig geimpft. „Die hohe Durchimpfungsrate bei uns auf dem Winterberg ist auf Überzeugungsarbeit, Motivation und Aufklärung zurückzuführen – und schlussendlich ein Effekt der Impfkampagnen. Damit sollten wir weitermachen und nicht die Impfpflicht in den Fokus rücken.“ Nachdem immer wieder von Seiten der Politik zu hören war, dass man eine Impfpflicht nicht in Erwägung zieht, würde man sich mit einer solchen Kehrtwende unglaubwürdig machen: „Das wäre Wasser auf den Mühlen der Kritiker.“ Für nicht abwegig hält Braun, dass vollständig Geimpfte in den kommenden Monaten Vorteile gegenüber Ungeimpften haben: „Wer sich nicht impfen lässt, darf nicht erwarten, die gleichen Freiheitsgrade wie vollständig Geimpfte zu haben.“