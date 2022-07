Luftverkehr : Frankfurter Flughafen: Lange Warteschlangen zum Ferienstart

Tausende Passagiere warten vor den Abfertigungsschaltern des Flughafens auf ihren Check-In. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Nach Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es am Samstag zu einem starken Andrang von Passagieren auf dem Frankfurter Flughafen gekommen. Vor den Check-in-Schaltern in der Abflughalle und an den Sicherheitskontrollen bildeten sich lange Warteschlangen.

Zusätzliches Personal war im Einsatz, um die Schlangen zu ordnen. Die meisten Reisenden reihten sich geduldig ein, die Situation blieb am Morgen insgesamt entspannt.

Ein Fraport-Sprecher sprach von einem geordneten, stabilen Betrieb mit punktuellen Wartezeiten. Auch die Airlines hätten zusätzliches Personal in den beiden Terminals im Einsatz, um dem hohen Passagieraufkommen gerecht zu werden.

Am Wochenende wurden täglich bis zu 200.000 Passagiere auf dem größten deutschen Flughafen erwartet. Bereits am Freitag waren es rund 180.000.

