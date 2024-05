Basketball Frankfurter Basketballer zurück in Bundesliga

Die Basketballer der Fraport Skyliners haben den sportlichen Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) geschafft. Die Frankfurter setzten sich am Sonntag im entscheidenden fünften Spiel der Best-of-Five-Serie mit 85:76 (51:31) bei den Römerstrom Gladiators Trier durch. Durch das 3:2 in der Halbfinalserie der zweitklassigen Pro A sicherte sich das Team von Trainer Denis Wucherer den Playoff-Finaleinzug und die damit verbundene Qualifikation für die Bundesliga.