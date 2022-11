Bundesliga : Frankfurt will starkes Jahr mit Derby-Sieg in Mainz beenden

Frankfurt will starkes Jahr mit Derby-Sieg in Mainz beenden

Frankfurts Kristijan Jakic in Aktion. Foto: Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt will mit einem guten Gefühl in die lange Pause gehen. Ein Sieg gegen Mainz 05 käme da genau richtig. Schaffen die Hessen das, überwintern sie mindestens auf Rang vier.

Im letzten Pflichtspiel des Jahres möchte Eintracht Frankfurt die Englische Woche in der Fußball-Bundesliga mit dem dritten Sieg abrunden. Lohn wäre dann mindestens Platz vier und damit das Überwintern auf einem Champions-League-Platz. „Wir wollen die positiven Auftritte der letzten Wochen auf den Platz bringen, an unsere Leistungen anknüpfen und noch einen draufpacken“, sagte Coach Oliver Glasner vor dem Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FSV Mainz 05.