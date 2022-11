Bundesliga : Frankfurt will Derbysieg in Mainz: Rode und Jakic fraglich

Frankfurts Kristijan Jakic in Aktion. Foto: Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt möchte die englische Woche in der Fußball-Bundesliga mit dem dritten Sieg abrunden und auf einem Champions-League-Platz überwintern. „Wir wollen die positiven Auftritte der letzten Wochen auf den Platz bringen, an unsere Leistungen anknüpfen und noch einen draufpacken“, sagte Coach Oliver Glasner vor dem Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FSV Mainz 05.

Glasner und sein Team werden die seit drei Spielen auf Punkte wartenden Mainzer aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir haben großen Respekt vor Mainz. Sie haben eine klare Spielstruktur, stehen kompakt, sind aggressiv, haben eine gute körperliche Robustheit und viel Power und Schwung nach vorne. Das wird eine Herausforderung für uns“, sagte der Österreicher. Seine Mannschaft sehe er aber gut gerüstet, diese zu bewältigen.

Personell stehen noch Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kapitän Sebastian Rode (Wade) und Kristijan Jakic. Rodes Wadenverletzung, wegen der er zuletzt eine Pause verordnet bekommen hatte, ist hartnäckiger als erwartet. Der kroatische WM-Fahrer Jakic hatte gegen Hoffenheim einen Schlag auf den Knöchel bekommen und war dadurch umgeknickt. „Wir werden das Abschlusstraining abwarten und dann entscheiden. Wir werden aber kein Risiko eingehen“, sagte Glasner.

© dpa-infocom, dpa:221111-99-480902/2

(dpa)