Frankenthal lässt Vorwürfe gegen Stadtklinik untersuchen

Frankenthal Nach dem Bekanntwerden von Vorwürfen gegen die Frankenthaler Stadtklinik hat die pfälzische Kommune Experten mit umfangreichen Untersuchungen beauftragt. Eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beleuchte die organisatorischen, medizinischen und wirtschaftlich-rechtlichen Aspekte, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte berichtet, in der Stadtklinik würden „offenbar schwerstkranke Patienten aus finanziellen Gründen sehr lange an Beatmungsgeräte angeschlossen, teilweise länger als nötig“. Der Zeitung liege eine Vereinbarung vor, wonach „der Chefarzt der dortigen Intensivstation offenbar Bonuszahlungen bekam, die stiegen, je länger Patienten am Beatmungsgerät hingen“.