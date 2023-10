Medien Frank Laufenberg stellt Internetradio ein

Er selbst brauche für jede Sendestunde vier bis fünf Stunden Vor- und Nachbereitung, sagte Laufenberg. „Viele denken, ich setze mich vors Mikrofon, dann lacht die Welt. Das ist aber nicht so.“ Natürlich sei in 53 Jahren viel schiefgegangen. „Das ist aber sehr notwendig, um dazuzulernen.“ Kein Fehler sei die Aufnahme eines deutschsprachigen Rap-Songs 1980 mit Thomas Gottschalk und Manfred Sexauer gewesen. „Ein großer Spaß! Keiner von uns wusste, was das überhaupt ist: Rap.“ In der Eifel will Laufenberg bleiben. „Ich fühle mich hier wohl.“