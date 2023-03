Musik Francis bleibt Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie

Ludwigshafen · Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat den Vertrag mit Chefdirigent Michael Francis um weitere fünf Jahre verlängert. „Ich schätze die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Intendant Beat Fehlmann, mit dem ich das künstlerische Profil der Staatsphilharmonie auch in Zukunft schärfen und erweitern möchte“, teilte Francis am Montag in Ludwigshafen mit.

27.03.2023, 15:53 Uhr

Der Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Michael Francis, dirigiert. Foto: Felix Broede/Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz /dpa

Der 1976 geborene Brite steht seit der Saison 2019/20 am Pult des größten Sinfonieorchesters im Bundesland. Er begann einst beim London Symphony Orchestra als Kontrabassist. Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerung. „Michael Francis ist ein überzeugender musikalischer Leiter, der die Staatsphilharmonie in den letzten Jahren zu einem hervorragenden Orchester entwickelt hat“, sagte Binz. © dpa-infocom, dpa:230327-99-107576/2

(dpa)