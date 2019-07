Fraktion mit AfD: CDU berät über Parteiausschluss

Frankenstein Wegen ihrer Zusammenarbeit mit der AfD droht einer Kommunalpolitikerin in Rheinland-Pfalz der Rausschmiss aus der CDU. Der CDU-Kreisvorstand Kaiserslautern-Land berate am (heutigen) Dienstagabend über einen Parteiausschluss der Gemeinderätin aus Frankenstein, sagte der CDU-Kreisvorsitzende Marcus Klein der Deutschen Presse-Agentur.

Sollte der Kreisvorstand für einen Ausschluss stimmen, gehe der Fall zur Entscheidung an das Bezirksparteigericht in Neustadt an der Weinstraße. Die Christdemokratin hatte die politische Zusammenarbeit mit ihrem Mann mit einem Streit um die Trinkwasserversorgung eines örtlichen Wohngebiets begründet. „Es geht nicht an, dass man mich deshalb aus der Partei ausschließen will, nur weil mir die AfD als einzige Partei hier Hilfe angeboten hat“, sagte sie der dpa. Gegen einen möglichen Ausschluss werde sie „bis in die letzte Instanz gehen“.