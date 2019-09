Fotos unter den Rock: Saar-Abgeordnete fordern Strafbarkeit

Zwei Frauen in kurzen Röcken gehen auf einem Weg. Foto: Jane Barlow/PA Wire/Archivbild.

Saarbrücken Die Abgeordneten des saarländischen Landtags fordern ein Verbot des voyeuristischen Fotografierens unter die Röcke von Frauen. In einem von CDU und SPD eingebrachten Beschluss forderten sie am Mittwoch in Saarbrücken die Landesregierung einstimmig auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass das sogenannte Upskirting unter Strafe gestellt wird.

Bisher kann es in Deutschland allenfalls als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Es müsse sichergestellt werden, dass das heimliche Fotografieren von intimen Bereichen einer Person strafrechtlich sanktioniert werden könne.