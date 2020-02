Foto mit abgetrenntem Kopf: Urteil im Prozess am 13. Februar

Auf einer Richterbank liegt ein hölzerner Richterhammer. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild.

Koblenz In dem Prozess gegen einen 34-jährigen Syrer, der mit dem abgetrennten Kopf eines Kriegsgegners posiert haben soll, will das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz voraussichtlich am 13. Februar ein Urteil verkünden.



Der Flüchtling habe in dem Prozess den Vorwurf, in seiner Heimat mit dem Kopf eines Bürgerkriegsgegners für einen Fotografen posiert zu haben, nach anfänglichem Schweigen gestanden, sagte OLG-Sprecherin Petra Zimmermann am Donnerstag. Die Anklage sieht darin ein Kriegsverbrechen.

Unter Einbeziehung einer anderen, schon laufenden zweieinhalbjährigen Haftstrafe gegen den Angeklagten habe die Verteidigung in ihrem Plädoyer eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz habe auf drei Jahre und neun Monate Haft plädiert. Die Forderungen entsprechen laut Zimmermann genau dem unteren und oberen Ende eines Strafrahmens, auf dem sich die Prozessbeteiligten zuvor in einem Verständigungsgespräch für den Fall eines Geständnisses geeinigt hatten.

Der 34-Jährige soll sich der Anklage zufolge einst dem bewaffneten Widerstand gegen die syrische Regierung angeschlossen haben. Dort habe er mit dem Kopf eines Soldaten „in einer den Getöteten verhöhnenden und in seiner Totenehre herabwürdigenden Weise“ posiert. Ihm werde nicht vorgeworfen, den Kopf selbst abgetrennt zu haben.