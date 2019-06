Forschungszentrum DFKI nach Mobilfunkauktion: 5G-Ausbau

Kaiserslautern Nach Abschluss der 5G-Mobilfunkauktion hofft das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) auf baldige nächste Schritte zum 5G-Ausbau in Deutschland. „Mit 6,5 Milliarden Euro liegt der Preis etwas höher als von vielen erwartet.

Er sollte aber in dieser Höhe noch kein Grund sein, mit einer reduzierten Investitionsbereitschaft der Netzwerkbetreiber zu rechnen“, sagte Hans Dieter Schotten, Leiter des Forschungsbereichs Intelligente Netze am DFKI, am Donnerstag in Kaiserslautern.