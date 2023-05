Wissenschaft Forschungsprojekte bekommen 20 Millionen Euro Förderung

Mainz · Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz und zwei Mainzer Forschungsinstitute erhalten bis 2027 rund 20 Millionen Euro an Drittmitteln zur Forschung in den Bereichen Material und Medizin. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert neben der Mainzer Uni auch das Fraunhofer-Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme (IMM), das Max-Planck-Institut für Polymerforschung sowie Kooperationspartner an den Universitäten in Heidelberg und Tübingen.

19.05.2023, 13:40 Uhr

Menschen gehen durch den Zugang zur Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Das teilte das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium in Mainz am Freitag mit. Mit den bewilligten 20 Millionen Euro werden bis zum Jahr 2027 zwei Initiativen gefördert. Bei einem Sonderforschungsbereich gehe es um Defektkontrolle in weicher Materie; ein weiteres Projekt konzentriert sich auf das Immunsystem der Haut. Die DFG ist den Angaben zufolge der wichtigste Drittmittelgeber der Universitäten im Land. In Rheinland-Pfalz fördert die DFG aktuell 19 Sonderforschungsbereiche. © dpa-infocom, dpa:230519-99-750421/2

(dpa)