Forschungsprojekt soll Pinguine vor Tod im Fangnetz bewahren

Landau Tod im Netz: Immer wieder sterben Pinguine in ihrem natürlichen Lebensraum als ungewollter „Beifang“ von Fischern. Könnte ein akustisches Warnsignal unter Wasser die tauchenden Vögel retten? Das ist die Frage, der ein Projekt unter der Leitung des Kieler Meeresforschers Boris Culik in Rheinland-Pfalz nachgeht.

„Wir testen derzeit bis zu sieben verschiedene Lautsignale. Vier Kameras am Gehege zeichnen auf, wie Pinguine darauf reagieren“, sagte Kuratorin Christina Schubert vom Zoo in Landau. Auftraggeber und Finanzier des Projekts ist die Landauer Organisation „Sphenisco - Schutz des Humboldt-Pinguins e.V.“. Örtliche Studierende der Umweltwissenschaft führen die Datenaufnahme am Gehege durch. „Es wird viel Material auszuwerten sein“, meinte Diplombiologin Schubert.