Wissenschaft Forscher: Nicht alles, was wie ein Tic aussieht, ist einer

Nicht immer sind Extrabewegungen und plötzliche Laute wie Schimpfwörter oder Armzucken Tics, die auf die neuropsychiatrische Krankheit Tourette-Syndrom zurückgehen. Es könnte sich auch um „funktionelle Tic-ähnliche Störungen“ handeln, deren Zahl nach der Corona-Pandemie nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit „drastisch zugenommen“ habe, teilte ein Forscherteam der Uniklinik Dresden, Universität Lübeck/UKSH sowie der Universität Trier am Montag in Trier mit. Inzwischen gebe es neue Erkenntnisse, wie man bei der Diagnose die beiden Störungen unterscheiden könne.