Forscher für bessere Aufklärung über gutes Schlafverhalten

Hans-Günter Weeß, Leiter des Schlafzentrums in Klingenmünster. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archiv.

Klingenmünster Der Ruheforscher und Buchautor Hans-Günter Weeß (56, „Schlaf wirkt Wunder“) hat eine bessere Aufklärung in Deutschland über gutes Schlafverhalten gefordert. „Ich plädiere schon lange dafür, das Thema bereits im Biologieunterricht unterzubringen“, sagte der Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums in Klingenmünster (Pfalz).

Genetisch gesehen gebe es unter den Schläfern sozusagen Lerchen und Eulen, also Menschen, die von ihrer inneren Uhr her eher früh oder spät aufstehen. Viel schlafen gelte in der Gesellschaft aber als Faulheit - das würden Sprichwörter wie „Morgenstund' hat Gold im Mund“ und „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ zeigen, sagte Weeß. „Wir bräuchten jedoch eine neue Schlafkultur - nur wer ausgeschlafen ist, kann Leistung bringen.“ Für viele Jugendliche sei 8.00 Uhr Schulbeginn zu früh.