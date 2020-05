Forscher: Corona-Krise erhöht Risiko für Schlafstörungen

Eine Frau schläft im Bett und hält dabei einen Wecker in ihrer Hand. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Klingenmünster Die Corona-Krise erhöht nach Einschätzung von Forscher Hans-Günter Weeß das Risiko für Müdigkeit und Schlafstörungen - und die Jahreszeit trägt ihren Teil dazu bei. „Mit dem Frühling kommt oft das große Gähnen.

Viele empfinden die ersten Tage als quälend anstrengend“, sagte der Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums im pfälzischen Klingenmünster. „Nach der dunklen Jahreszeit muss sich der Körper biologisch umstellen und auch wieder an das höhere körperliche Tagespensum gewöhnen“, sagte Weeß. In der Corona-Krise könnten Sorgen um den Arbeitsplatz und die finanzielle Situation, aber auch vermehrte familiäre Konflikte hinzukommen.

„Die menschlichen Gene befinden sich noch gleichermaßen in der Steinzeit“, sagte der Buchautor („Schlaf wirkt Wunder“). „Damals gab es keine Öfen oder Kuscheldecken. Deshalb fährt unser Körper in der dunklen Jahreszeit in den Sparmodus, seine Temperatur wird gesenkt.“