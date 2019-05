Forscher bereiten Öffnung von Sarkophag in Mainz vor

Ausgrabungen in der evangelischen St. Johanniskirche in Mainz, bei denen ein Sarkophag entdeckt wurde. Foto: Peter Zschunke/Archivbild.

Mainz Ein rund tausend Jahre lang unberührter Sarg aus Stein wird am kommenden Dienstag in der Mainzer Johanniskirche geöffnet. Der Sarkophag aus dem 11. Jahrhundert sei im vergangenen Jahr bei den 2013 begonnenen archäologischen Grabungen in der evangelischen Kirche freigelegt worden, sagte Forschungsleiter Guido Faccani am Mittwoch in Mainz.

In einem Sarkophag seien nur hochgestellte Persönlichkeiten bestattet worden, erklärte der Wissenschaftler. Es werde angenommen, dass es das Grab des Mainzer Bischofs Erkanbald sein könnte. Dann wäre der Nachweis gelungen, dass St. Johannis der „Alte Dom“ von Mainz gewesen sei - also die erste Kathedrale vor dem später erbauten heutigen Dom, der seit 1036 Bischofssitz ist.