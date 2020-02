Forscher: An Karneval nicht dauerhaft Nacht zum Tag machen

Klingenmünster „Wir machen durch bis morgen früh“, heißt ein beliebtes Partylied. Ja, mit wenig Schlaf komme der Mensch aus, meint ein Ruheforscher. Zum Exzess sollte das aber nicht werden - auch an Fastnacht nicht.

Der Ruheforscher und Buchautor Hans-Günter Weeß (56, „Schlaf wirkt Wunder“) hat davor gewarnt, an Karneval fast eine ganze Woche lang sprichwörtlich die Nacht zum Tag zu machen. „Es liegt in der Natur des menschlichen Organismus, dass man auch einmal mit weniger Schlaf auskommen kann. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass schon eine Nacht mit zu wenig Schlaf bereits mentale und körperliche Auswirkungen hat“, sagte der Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums in Klingenmünster (Pfalz).