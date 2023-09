Energie Forderung nach Heizkostenhilfen auch im kommenden Winter

Sozialminister Schweitzer kündigte an, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Brief mit seinen Vorschlägen zu schreiben und von den Erfahrungswerten in Rheinland-Pfalz zu berichten. In Rheinland-Pfalz ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung für die Anträge zuständig. Das Geld wird von der Bundeskasse ausgezahlt.