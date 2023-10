Automobilindustrie Ford-Standort Saarlouis: Verhandlung mit Investor scheitern

Der Betriebsrat sei am Mittwoch kurzfristig darüber informiert worden, „dass nun doch entgegen der bisherigen Absage des Investors aus der vergangenen Woche die Verhandlungen fortgeführt werden sollen“, teilte Betriebsratschef Markus Thal am Donnerstag mit. Dies solle bereits an diesem Wochenende und in der kommenden Woche geschehen. Momentan liege aber keine Investorenzusage vor.