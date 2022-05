Wirtschaftspolitik : Ford-Betriebsrat will Kanzler Scholz um Hilfe bitten

Ford-Betriebsrat will Kanzler Scholz um Hilfe bitten

Blick auf das Ford Werk in der Deutschlandzentrale Köln. Foto: Oliver Berg/dpa/Archiv

Saarlouis Der Ford-Betriebsrat in Saarlouis fordert im Kampf um den Erhalt von Arbeitsplätzen Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Wir begrüßen, dass die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger unserem Aufruf gefolgt ist und zu Ford in die USA fliegt.

Aber es fehlen noch zwei Personen im Flugzeug“, sagte Betriebsratschef Markus Thal am Dienstag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Er wolle daher Scholz und von der Leyen anschreiben und auffordern, ebenfalls persönliche Gespräche mit Konzernchef Jim Farley zu führen. „Letztendlich ist es eine gesamteuropäische Geschichte“, so Thal. „Es geht nicht um Saarlouis oder Valencia, sondern um Saarlouis UND Valencia.“

Mit 4600 Beschäftigten gilt Ford als einer der größten Arbeitgeber im Saarland. Bei der Produktion eines künftigen Elektroautos befindet sich Saarlouis in Konkurrenz mit Ford im spanischen Valencia. Ende Juni soll die Entscheidung fallen, ob im Saarland über das Jahr 2025 hinaus produziert werde. Anke Rehlinger (SPD) wird am Mittwoch gemeinsam mit ihrem Stellvertreter, Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD), zu Ford nach Dearborn (Detroit) in den USA fliegen.