Auto Ford-Betriebsrat überrascht über Investoren-Absage

Aktuell gibt es 4400 Arbeitsplätze in Saarlouis. Oberstes Ziel sei es laut Thal immer gewesen, so viele wie möglich im Werk zu halten. „Aufgrund der bereits erzielten Fortschritte waren wir bis zuletzt optimistisch, dass dies gelingt.“ Der Plan sei gewesen, mit etwa 3000 Beschäftigten im Werk weiter Fahrzeuge zu bauen und die Transformation in die E-Mobilität gemeinsam mit den Zuliefererbetrieben aus dem Supplier Park zu begleiten.