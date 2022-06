Zukunftsperspektive : Ford-Belegschaft wartet auf Standort-Entscheidung

Saarlouis Das Zeitalter der Autos mit Verbrennungsmotoren neigt sich allmählich seinem Ende entgegen. Im saarländischen Ford-Werk zum Beispiel ist die Pkw-Produktion bisher nur bis 2025 gesichert. Und danach? Elektroinvestitionen würden helfen. Aber ist Ford dazu bereit?

Die 4600 Mitarbeiter des Ford-Werks in Saarlouis rechnen am Mittwoch mit einer Entscheidung, ob künftig Elektroautos in der saarländischen Stadt oder im spanischen Valencia produziert werden. Auch rund 1300 Beschäftigte im benachbarten Zuliefererpark wären davon betroffen. Sollte die Entscheidung gegen Saarlouis ausfallen, stünde das Werk vor einer ungewissen Zukunft.

Ford ist im Umbruch. Im Zeitalter der Elektromobilität hinkte der US-Autobauer zunächst Wettbewerbern hinterher und schien die Zeichen der Zeit zu verschlafen. Inzwischen investiert Ford aber kräftig in die Elektromobilität, um auch in Zukunft im Wettbewerb bestehen zu können. In den Plänen der Amerikaner spielt die Kölner Europazentrale eine große Rolle, insgesamt 2 Milliarden US-Dollar will der Konzern dort in den kommenden Jahren investieren und Elektroautos produzieren. In Köln hat Ford rund 15 000 Beschäftigte und damit mehr als drei Mal so viel wie in Saarlouis.